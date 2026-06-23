Музыка как исцеление души
Новый Акрополь, набережная реки Мойки, 112
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 16+
Мастер-классы
Про событие
Мастер-класс, на котором ты узнаешь как найти связь с музыкой, как знать и понимать законы музыкальных произведений, чтобы музыка перестала быть только оформлением и декорацией жизни. Ведущая: Татьяна Шатковская, композитор, член союза композиторов России и Москвы, доцент Московской консерватории имени П. И. Чайковского, создатель Школы юных композиторов имени Шатковского.
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