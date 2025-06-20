Выступления только опытных комиков. А также будут звездные гости с ТВ-проектов и герои рилсов, от которых ты угорал сотни раз. Тебя ждут откровенные монологи без цензуры и запретных тем, интеллектуальный юмор, семейная комедия, алко-комедия и даже музыкальное шоу. Это будет концерт, после которого ты скажешь: Ещё! Составы на концерты всегда открыты, чтобы ты смог выбрать подходящее по вайбу шоу, а может и сразу несколько. Все дни программа разная. Запуск гостей за час до начала мероприятия. Продолжительность шоу 80 минут. Работает бар и кухня, столы обслуживаются официантами.