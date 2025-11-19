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Мужской День

Театр имени Которого Нельзя Называть
Каменноостровский проспект, 27Г,

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

У мужика жизнь нелегка Слева рука, справа рука Снизу слева нога, снизу справа другая нога Но вдруг сбоку жена обнаружена Всюду враги Не выноси мусор, не мой посуду, беги! Не ходи в магазин, не дари духи Мужик, ты попал — беги! (Хор Дурацкого) Песни, пляски, стихи, картины, драки, разговоры, лекции, сказки.

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