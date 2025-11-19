У мужика жизнь нелегка Слева рука, справа рука Снизу слева нога, снизу справа другая нога Но вдруг сбоку жена обнаружена Всюду враги Не выноси мусор, не мой посуду, беги! Не ходи в магазин, не дари духи Мужик, ты попал — беги! (Хор Дурацкого) Песни, пляски, стихи, картины, драки, разговоры, лекции, сказки.