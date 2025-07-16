Это мероприятие, где в юмористической стендап битве сразятся три красивых опытных комика и три талантливых опытных комикессы, с целью выявить: кто же в этот вечер смешнее Мужчины или Женщины. Победителя выбирают зрители своими бурными аплодисментами. Вход: свободный (при покупке любого напитка и блюда из меню). Запись через ТГ