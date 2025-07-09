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Мужское VS Женское

ПетербургЧИКИ, Разъезжая улица, 26-28Б

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Это мероприятие, где в юмористической стендап битве сразятся три красивых опытных комика и три талантливых опытных комикессы, с целью выявить кто же в этот вечер смешнее Мужчины или Женщины. Победителя выбираете именно ты (ну и другие люди тоже). Вход: свободный (при покупке любого напитка и блюда из меню)

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