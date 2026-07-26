На лекции будешь говорить о эволюции мужской моды во второй половине XX века — периоде бурных изменений, когда традиционные каноны уступали место новым идеям, а массовая культура и молодёжные движения начали диктовать тренды. Ты узнаешь, как социальные потрясения, развитие технологий и появление поп?культуры повлияли на мужской гардероб. На лекции будут рассмотрены: — ключевые стилистические направления каждого десятилетия; — влияние музыки, кино и спорта на мужскую моду; — появление и распространение джинсов как универсальной одежды; — трансформация делового костюма; — роль дизайнеров и брендов в формировании модных тенденций; — демократизация моды и рост популярности казуального стиля. А также о влиянии путешествий и колониальной моды, музыкальных групп The Beatles и The Rolling Stones, и отдельных личностей, таких как Эдвард VII и принц Уэльский. Лектор: Никита Зелепухин, персональный мужской стилист, fashion-стилист, дизайнер одежды. Преподаватель Арт-практики на профиле «Дизайн одежды» в Школе дизайна НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. Преподаватель Кафедры Дизайн Костюма в СПГХПА им. А. Л. Штиглица.