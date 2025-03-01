Что скрывается за маской? Ночь, наполненная тайнами… Сотни загадочных лиц в мягком свете свечей… Атмосфера, в которой сливаются искусство и музыка… Добро пожаловать на эксклюзивный маскарад Music Couture — событие, которое оставит отпечаток в вашей памяти навсегда. Закрытая вечеринка в центре Петербурга. Венецианские маски, роскошные наряды и полное погружение в мистику ночи. Deep & Melodic House в живом исполнении с акустическими инструментами и гипнотическим вокалом; звук, пробирающий до мурашек. Только 200 избранных гостей. В этот вечер маски скроют лица, но не музыку… Каждый из наших избранных повелителей ритма несет в себе частицу магии, соединяя древние тайны и современный звук. Кто они? Dabu Davout - тайный алхимик мелодий, что сплетает гипнотические мотивы в завораживающее полотно. Его треки – это заклинания, заставляющие танцпол растворяться во тьме. Mihashu - провидец звуковых пространств, чьи сеты — портал в неизведанные измерения. Jacobcube - аристократ теней, соединяющий силу баса с изысканными мелодиями. Вибрации его сетов – это код доступа в мир, где границы между реальностью и фантазией стираются. BenSami - тот, кто проверит твою душу на прочность. Его музыка – это суд над твоими чувствами, подчиняющий тебя ритму без права на апелляцию. Mongayt - волк ночи, ведущий свою стаю по извилистым тропам гипнотического ритма и таинственных гармоний. Оставь повседневность за дверью и стань частью уникальной ночи, где музыка ведет, а тайны раскрываются только для тех, кто готов окунуться в волшебство. Билеты строго по регистрации. Не упусти шанс стать частью этого события!