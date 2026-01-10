В этот вечер на твоих глазах оживёт мир Хогвартса. На сцене — виртуозный оркестр Muse, с триумфом покоривший сотни городов России — приглашает зрителей на новое уникальное событие, где каждая мелодия дышит тайной. Здесь каждый звук — как заклинание, а движение смычка — как взмах волшебной палочки. Филигранно составленная программа соединит узнаваемые мотивы — от легендарной Hedwig’s Theme до тонких, почти хрустальных мелодий Поттерианы, в которых оживают воспоминания о детстве, вере и силе дружбы. Под сводом зала вспыхнут тысячи свечей, растворяя воздух в мягком золотом сиянии — в той самой атмосфере, что когда-то озаряла Большой зал школы чародейства. На экране оживут сцены из фильмов, а оркестр под управлением дирижёра Muse перенесёт зрителей в мир, где музыка становится главным языком магии. Гости услышат произведения Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла — композиторов, чьи партитуры сделали историю о Гарри Поттере вечной.