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Muse: Гарри Поттер

Дом молодёжи Санкт-Петербурга, Новоизмайловский проспект, 48

Начало:

Завершение:

1500₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

В этот вечер на твоих глазах оживёт мир Хогвартса. На сцене — виртуозный оркестр Muse, с триумфом покоривший сотни городов России — приглашает зрителей на новое уникальное событие, где каждая мелодия дышит тайной. Здесь каждый звук — как заклинание, а движение смычка — как взмах волшебной палочки. Филигранно составленная программа соединит узнаваемые мотивы — от легендарной Hedwig’s Theme до тонких, почти хрустальных мелодий Поттерианы, в которых оживают воспоминания о детстве, вере и силе дружбы. Под сводом зала вспыхнут тысячи свечей, растворяя воздух в мягком золотом сиянии — в той самой атмосфере, что когда-то озаряла Большой зал школы чародейства. На экране оживут сцены из фильмов, а оркестр под управлением дирижёра Muse перенесёт зрителей в мир, где музыка становится главным языком магии. Гости услышат произведения Джона Уильямса, Патрика Дойла, Николаса Хупера и Александра Деспла — композиторов, чьи партитуры сделали историю о Гарри Поттере вечной.

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