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Мрачная славянская сказка (Dark Slavic Fairytale)

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное
Фестивали

Про событие

Густой мокрый туман покрывает ветви костлявых берёз, бурлит мутная вода в заболоченной речушке, на пустыре под светом луны собирается нечисть, ведьмы на шабаше уже водят хоровод. Приходи таким, чтобы тебя было не стыдно утащить в болото. Артисты: миф reset яд сайя Krakozhia grotesque dolls DEUS DEUS O! Созвездие N

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