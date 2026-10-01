Густой мокрый туман покрывает ветви костлявых берёз, бурлит мутная вода в заболоченной речушке, на пустыре под светом луны собирается нечисть, ведьмы на шабаше уже водят хоровод. Приходи таким, чтобы тебя было не стыдно утащить в болото. Артисты: миф reset яд сайя Krakozhia grotesque dolls DEUS DEUS O! Созвездие N