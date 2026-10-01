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  1. Санкт-Петербург
  2. События

Мрачная славянская сказка

Мачты
Кожевенная линия, 34

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+
Концерты
Фестивали

Про событие

Музыка, которую лучше слушать после заката. Густой мокрый туман покрывает ветви костлявых берёз, бурлит мутная вода в заболоченной речушке, на пустыре под светом луны собирается нечисть, ведьмы на шабаше уже водят хоровод. Приходи таким, чтобы тебя было не стыдно утащить в болото. Приходи нарядным.

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