Саундтрек из легендарного оскароносного мюзикла «Ла-Ла Ленд» на фоне завораживающей полнокупольной графики Планетария 1. Ты погрузишься в атмосферу ставшего уже культовым фильма под исполнение лучших представителей джазовой сцены Санкт-Петербурга. Бархатный вокал, глубокое звучание саксофона и контрабаса составят единое целое с мириадами звёзд на огромном куполе. Среди песен, которые прозвучат в программе, полюбившиеся многим «City of Stars», «Another Day of Sun», «Someone in the Crowd», «A Lovely Night», «Mia & Sebastian's Theme», «Planetarium» и «Audition». Каждая из этих композиций создает уникальную атмосферу и передаёт эмоции, которые переживают главные герои в разные моменты своей жизни.