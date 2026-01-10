Ла-Ла Ленд в Планетарии 1
наб. Обводного канала, 74
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Завершение:
от 1200₽ до 1800₽
Возраст 12+
Концерты
Необычное
Про событие
Саундтрек из легендарного оскароносного мюзикла «Ла-Ла Ленд» на фоне завораживающей полнокупольной графики Планетария 1. Ты погрузишься в атмосферу ставшего уже культовым фильма под исполнение лучших представителей джазовой сцены Санкт-Петербурга. Бархатный вокал, глубокое звучание саксофона и контрабаса составят единое целое с мириадами звёзд на огромном куполе. Среди песен, которые прозвучат в программе, полюбившиеся многим «City of Stars», «Another Day of Sun», «Someone in the Crowd», «A Lovely Night», «Mia & Sebastian's Theme», «Planetarium» и «Audition». Каждая из этих композиций создает уникальную атмосферу и передаёт эмоции, которые переживают главные герои в разные моменты своей жизни.
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