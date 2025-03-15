Проект представляет мозаику как средство выражения глубинных мыслей художников, которые применяют в работе классические и современные техники. Разнообразие материалов — смальта, стекло, натуральный камень, галька, керамика, ракушки — позволяет художникам создавать не только визуально привлекательные, но и тактильно интересные работы. Arts Square Gallery представляет работы мастеров школы «Сад Гранат», вдохновленные творчеством Сальвадора Дали, Рене Магритта, Пабло Пикассо и других сюрреалистов в исполнении: Татьяны Словцовой, Марины Бондарчук, Веры Фоновой, Ксении Полевой, Анны Заботиной и других.