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Мой друг Феликс и Я

Большая Морская улица, 38

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 6+
Выставки
Необычное

Про событие

Cовместная юбилейная выставка заслуженного художника России, Феликса Волосенкова и члена Союза художников России, члена Санкт-Петербургской академии современного искусства Валерия Лукки. В экспозиции двух авторов представлено более 120 работ, главным образом, последнего десятилетия, выполненных в стилистике «брутального экспрессионизма». Это проявляется не только в размерах некоторых картин, в обобщенной трактовке формы, в форсированном колоризме, в экспрессивном рисунке, но и в выборе самих сюжетов, когда художественные средства: линия, пятно, форма, колорит, фактура – становятся выражением содержания картины. Для выставки отобраны, в основном, пейзажные и условно-фигуративные композиции. Время работы: вторник — воскресенье с 12:00 до 19:00. Понедельник — выходной день.

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