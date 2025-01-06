Шоу, в котором ты можешь заработать на своих самых постыдных фактах или поступках в жизни. Пиши на листочках анонимно затравку твоей истории и цену, за которую согласишься признаться, что это ты. Комики на сцене решат стоит ли твоя история этих денег.