Моя аудитория. Шоу Хетага Хугаева
Stage StandUp Club | Black Room, ул. Восстания 24/27Б
Начало:
Завершение:
от 1400₽ до 1700₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Шоу, в котором ты можешь заработать на своих самых постыдных фактах или поступках в жизни. Пиши на листочках анонимно затравку твоей истории и цену, за которую согласишься признаться, что это ты. Комики на сцене решат стоит ли твоя история этих денег.
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