Возвращение в золотую эпоху диско. Блёстки, винил, мигающий свет и свобода танца этим утром тебя ждёт настоящее диско-погружение. Под хиты Bee Gees, Donna Summer, ABBA, Boney M., Kool & The Gang начнёшь день так, как умели только в 70-х. Line up: 12:00-13:00 Zarema Odie 13:00-15:00 Kostya Shirman Бери всё блестящее — и танцуй так, будто это твоя первая и последняя диско-вечеринка.