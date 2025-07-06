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Morning club х Институт

Кадетская линия, 5к2Д

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Завершение:

от 0₽ до 555₽
Возраст 0+
Вечеринки
Необычное
Еда

Про событие

Маршрут Питер — Берлин. Одна вечеринка — две реальности. С 11:00 до 14:00 — Питер-FM вайб. Треки, которые ты знаешь наизусть. Это музыка, которая говорит на языке воспоминаний. Вход свободный С 13:00 до 15:00 Техно-сцена в духе Берлинских клубов. Темно. Плотно. Атмосферно. Вход по билетам: 555 р.

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