Возвращение к истокам: шум ксерокса, пыль танцпола и честный ритм, который чувствуешь кожей. Это не просто вечеринка, это способ замереть в моменте, когда вокруг всё слишком быстро и слишком ярко. Музыкальный код (без цензуры) Тут собрали звуки, которые заставляют стены дышать: от гаражного грува до индустриального давления. Хард Техно / Дабстеп / Электропан / Брейкбит / Электро / Басс-хаус / Пампинг / Великобританский гараж Правила тусовки: Строго чёрно-белое: Твоя одежда — это часть общего орнамента. Только чёрный и белый, чтобы ничто не отвлекало от главного. Дружелюбный рейв: Здесь создадут безопасное пространство для самовыражения. В приоритете — уважение друг к другу, дружелюбная атмосфера и рейв-атмосфера. Живи моментом: Снимай, если хочешь запечатлеть этот хаос, но не забывай иногда откладывать телефон, чтобы почувствовать вибрацию пола ногами. Диджеи: fckngd1 XONIAD DJ Caiman menyai KODAMA Febb Tufoe Shawty MELLOW G Nocturnal Eterna Dj ENDE MRFLESH