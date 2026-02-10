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Монохром

Птичья Личность
улица Рубинштейна, 28Д

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Завершение:

590₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Возвращение к истокам: шум ксерокса, пыль танцпола и честный ритм, который чувствуешь кожей. Это не просто вечеринка, это способ замереть в моменте, когда вокруг всё слишком быстро и слишком ярко. Музыкальный код (без цензуры) Тут собрали звуки, которые заставляют стены дышать: от гаражного грува до индустриального давления. Хард Техно / Дабстеп / Электропан / Брейкбит / Электро / Басс-хаус / Пампинг / Великобританский гараж Правила тусовки: Строго чёрно-белое: Твоя одежда — это часть общего орнамента. Только чёрный и белый, чтобы ничто не отвлекало от главного. Дружелюбный рейв: Здесь создадут безопасное пространство для самовыражения. В приоритете — уважение друг к другу, дружелюбная атмосфера и рейв-атмосфера. Живи моментом: Снимай, если хочешь запечатлеть этот хаос, но не забывай иногда откладывать телефон, чтобы почувствовать вибрацию пола ногами. Диджеи: fckngd1 XONIAD DJ Caiman menyai KODAMA Febb Tufoe Shawty MELLOW G Nocturnal Eterna Dj ENDE MRFLESH

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