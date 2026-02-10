Момент Ладоги (Ladoga Moment)
Кожевенная линия, 34
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Ночь разнообразной музыки: хаус, техно, транс, драм-н-басс, хардстайл, брейкс и гетто техно. Диджеи: Supervadik Zakir WATT Pugi Red-Black DJ Rusakov Patishe Pruff Pugi Mantracoma Mell-Kriss MINOR Danila Ru Excuseme koosh AV Chillit Navaibe Alex Ingermann ARSELL
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