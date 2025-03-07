Праздник самой красивой половины человечества под забористый техно грув! В эту ночь за пультом только женская часть резидентов клуба, а атмосферные декорации сделают этот вечер по-настоящему особенным. Для тебя выступят: Dinara Eva.Y Hochyu Volga Balt KiKi