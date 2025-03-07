Mollydance
Конюшенная пл., 2в
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Завершение:
от 400₽ до 1000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Праздник самой красивой половины человечества под забористый техно грув! В эту ночь за пультом только женская часть резидентов клуба, а атмосферные декорации сделают этот вечер по-настоящему особенным. Для тебя выступят: Dinara Eva.Y Hochyu Volga Balt KiKi
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