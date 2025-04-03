Моей матерью был компьютер
Галерея «Цифергауз», наб.Адмиралтейского канала, 2/4
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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Про событие
Выставка о том, как искусственный интеллект меняет мир. В экспозицию вошли художественные инсталляции, интерактивные объекты, аудиогид и видеоработы, которые расскажут об этапах развития и внутренних механизмах ИИ. 7 залов галереи проведут тебя через разные эмоциональные состояния — от тревоги перед неизвестным до принятия и понимания роли технологий в нашем будущем. Время работы: вт-вс с 11:00 до 21:00, пн — выходной.
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