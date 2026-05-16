Моё лебединое озеро
Каменноостровский проспект, 27Г,
Начало:
Завершение:
1000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное
Про событие
Трагикомичная пантомима о славе, времени, любви, одиночестве и счастье. Героиня всю жизнь посвятила театральному искусству. Теперь она состарилась, но это только начало. Ведь теперь театр начинается с неё.
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