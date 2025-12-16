Mist — проект художника Евгения Гранильщикова. «Mist» в переводе с английского означает «туман». Он становится ключевым метафорическим образом, к которому обращается художник в этом проекте. Туман отсылает к размытым границам реальности, подчёркивает её зыбкость и неопределённость, а также искажает привычные формы восприятия и линейность времени. В своих работах Гранильщиков переосмысляет привычные противопоставления и контрасты. На первый план выходят не «чёрное» и «белое», а то многообразие полутонов, которое существует между ними. Евгений Гранильщиков описывает своё концептуальное видение проекта следующим образом: «Туман — это память, потерявшая очертания, это будущее, которое ещё не сложилось. Туман — это надежда для тебя и меня, что каждый из нас продолжает свой трудный танец. Туман — это пространство языковых интуиций, это охлажденный воздух и материализовавшийся у поверхности земли воздушный поцелуй». Режим работы: вт - вс: 12:00 - 20:00