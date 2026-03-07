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Мировые рок-хиты

Особняк Общества «Пальма»
Пирогова, 18

Начало:

Завершение:

1700₽
Возраст 6+
Концерты
Необычное

Про событие

В начале весны в парадном зале особняка «Пальма» прозвучат главные рок-хиты последних десятилетий в неожиданном, драматичном и по-настоящему эффектном звучании. В этот вечер легендарные треки от Linkin Park, Queen, AC/DC, Nirvana, Rammstein, Bon Jovi, System of a Down и других культовых групп прозвучат в исполнении Crush String Quartet. Живые ударные добавят драйва и концертной мощи. «Рок-хиты на виолончелях» — это концерт на стыке классики и альтернативной культуры. Вечер, где экспрессия рока встречается с тонкостью академического звучания, а знакомые мелодии раскрываются по-новому. Отличный повод провести 7 марта в атмосфере сильных эмоций и живого звука и красиво войти в праздничное настроение перед 8 Марта.

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