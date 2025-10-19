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«Мирный Герцог» — Концерт в Автобусе

Автобус начинает свой путь в районе станции метро «Гостиный Двор», подробности будут сообщены после регистрации

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты
Необычное

Про событие

Представь: ты заходишь в душный автобус с мечтами наконец-то добраться домой после изнурительной работы или учёбы, но там тебя ждут не унылые лица работяг, пенсионеров, студентов и злого кондуктора, а настоящий концерт. С весельем, алкоголем, танцами, клубной атмосферой и настоящим андеграундом под жесткую альтернативную музыку. И домой как-то уже не хочется. В программе — хиты, самые известные шлягеры, ремиксы и песни с нового, ещё не вышедшего, альбома от группы «Мирный Герцог». За подробностями и для покупки билетов писать организатору Марии Сакулиной в вк. Место проведения: Автобус начинает свой путь в районе станции метро «Гостиный Двор», едет по историческому центру и туристическим местам города и, по прошествии концерта, возвращается обратно. Количество мест строго ограничено. Вход по спискам. Время: 19:00 (сбор с 18:30) Подробности о мероприятии: https://vk.com/m.gercog_bus

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