Литературный салон Миракулум — часовое поэтическое шоу. Это будет эксклюзивная поэтическая пьеса, написанная кастом поэтов специально под этот салон. Нигде больше эти тексты не зазвучат и не опубликуются. 7 оригинальных монологов, посвящённых 7 Чудесам Света. Каждый человек жаждет чуда, но, сталкиваясь с ним, часто оказывается слеп к его настоящему смыслу — и разрушает его собственными руками. Вместе с поэтами и артистами попытаешься найти ответы на вопросы: — почему человек не способен жить в утопии — как человек сам уничтожает собственные чудеса — почему чудеса происходят рядом, а человек их не замечает Тебя приглашают на иммерсивный диалог. Этот литературный салон — оммаж светским собраниям прошлого, где поэты, художники, музыканты и зрители встречались ради искусства, разговоров и общей творческой атмсоферы. Программа вечера: Мастер-класс по египетским остраконам // зона стратегических игр // тематический бар // иммерсивы // секретная команата // вокально-акустический перформанс // фото-зона // аукцион Центр вечера — поэтическое шоу. Поэты, которые зазвучат голосами 7 чудес света: Алексей Постум // Алёна Ценина // И’ним // Никита Мотрий // Лена Стрельникова // Поляк Сергеев // Стас_ХП Пирамида Хеопса ~ Висячие сады Семирамиды ~ Храм Артемиды ~ Статуя Зевса ~ Мавзолей в галикарнасе ~ Колосс родосский ~ Александрийский маяк