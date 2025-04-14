Персональная выставка петербургского скульптора Влада Муханова - миниатюрные и масштабные объекты, созданные в технике 3D печати и литья из бронзы. Абстрактно-зооморфные существа из серии «Наблюдатели» показывают физическую податливость и восприимчивость к окружению через зеркальные элементы. С их помощью Влад подчеркивает невозможность бытия социального существа в изоляции. Скульптуры могут быть представлены в различных позах, отражающих реакцию на предложенные обстоятельства. Через их статичность становится очевидно, что застой является не выбором, а следствием стремления найти место в сложной социальной системе. Время работы: вт–вск, 12:00 – 19:00.