Мифы в Петрикирхе
Невский проспект, 22/24Б
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Бесплатно
Возраст 12+
Выставки
Про событие
Приглашение к глубокому осмыслению основных структур человеческого сознания, выходящих за пределы эмпирического опыта и поверхностных повествований. В этом визуальном пространстве зритель сталкивается с вечными истинами, воплощёнными в священной ткани мифов. В рамках выставки миф рассматривается как изначальный способ организации опыта и формирования мировоззрения. Мифологическое мышление, предшествующее рациональному, создаёт основу для понимания устройства космоса, места человека в нём и его связи с трансцендентным. Представленные произведения искусства выступают посредниками, которые переводят абстрактные мифологические идеи в визуальные образы. Они дают возможность не только восстановить древние представления, но и почувствовать их живую силу и непреходящую значимость для современного человека.
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