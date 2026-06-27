Приглашение к глубокому осмыслению основных структур человеческого сознания, выходящих за пределы эмпирического опыта и поверхностных повествований. В этом визуальном пространстве зритель сталкивается с вечными истинами, воплощёнными в священной ткани мифов. В рамках выставки миф рассматривается как изначальный способ организации опыта и формирования мировоззрения. Мифологическое мышление, предшествующее рациональному, создаёт основу для понимания устройства космоса, места человека в нём и его связи с трансцендентным. Представленные произведения искусства выступают посредниками, которые переводят абстрактные мифологические идеи в визуальные образы. Они дают возможность не только восстановить древние представления, но и почувствовать их живую силу и непреходящую значимость для современного человека.