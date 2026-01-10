Научно-юмористическая лекция о мифологических сюжетах Древней Японии. Боги, герои и мемы в увеселительном экскурсе в глубины истории. Лекцию проводит комик, импровизатор и магистр религиоведения Александра Перевертайло. С чего начать знакомство с мифами Японии? С самого начала: с сотворения самой Японии! Земля в виде медузы, самопоявляющиеся боги с именами на полстраницы и божественная пара Идзанами и Идзанаги, которые плодились как кролики. И это ещё не всё, ведь тебя ждёт первая в Японии свадьба, первый развод и первые похороны. Гулять так гулять! Запасайся саке и отправляйся по пути богов. В программе: — что такое национальная религия Японии — синто? — нюансы анатомии богов-ками (строго 18+) — что делать, если ты бог всплывающей грязи или твёрдых свай? — как бог Идзанаги родил 26 богов, просто помывшись? — и японский ужасный мир мёртвых Ёми