Научно-юмористическая лекция о мифологических сюжетах Древней Японии. Боги, герои и мемы в увеселительном экскурсе в глубины истории. Отношения между братьями и сёстрами бывают непростыми, а если это японские божества, то ждите полной жести. Богиня Солнца Аматэрасу и бог ветра и бурь Сусаноо однажды сильно поссорились, что чуть не привело к гибели мира. Угадайте с одного раза, кто сильно обиделась, а кого изгнали на землю к чёртовой матери! А ещё у них был брат — бог Луны Цукиёми. Но на него настолько всем всё равно, что его даже не поместили в название лекции. Приходи послушать о странных отношениях японских божественных сиблингов. Борьба с драконом и спасение девы в беде прилагаются! ;) В программе: — Сусаноо — настоящая мамина сыночка-корзиночка — Аматэрасу: умница, красавица, рукодельница — неаппетитные подробности о Цукиёми — как задолбать сестру: три рабочих совета от Сусаноо — Осторожно! Употребление сакэ может стать причиной смерти Лекцию проводит комик, импровизатор и магистр религиоведения Александра Перевертайло. Возрастное ограничение: 18+ (весьма вероятно содержание нецензурной лексики).