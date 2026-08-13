Научно-юмористическая лекция о мифологических сюжетах Древней Греции. Боги, герои и мемы в увеселительном экскурсе в глубины истории. Лекцию проводит комик, импровизатор и магистр религиоведения Александра Перевертайло. Золотое руно… самая ценная дублёнка в истории человечества, ради которой десятки мужиков отправились в путь. На корабль «Арго», помимо инициатора сего движа Ясона, сели Геракл, Тесей, Орфей и отец хитроумного Одиссея Лаэрт, ну и ещё куча героев. Одиссей, кстати, потом поплывёт по пути, который уже проплыли аргонавты. Плагиатор чёртов! Не обойдётся в этот раз и без трагической любви (а другой у нас и не бывает в Древней Греции, простите!). Трагедия царевны Медеи: она для него всё, а он нашёл другую… Но она сильная и независимая и умеет красиво мстить! В программе: — не баранья шкура, а золото! — если на ком-то летишь, то держись крепче, а не то быть беде — корабль «Арго» — главный герой истории — Медея: «А я вовсе не колдунья, я любила и люблю!» — как аргонавты Геракла профукали — безумная любовь и любовное безумие Возрастное ограничение: 18+ (возможно содержание нецензурной лексики).