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Мифы и мемы Древней Греции. Одиссей: батя, который вернулся

Мучной переулок, 5

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Научно-юмористическая лекция о мифогических сюжетах Древней Греции. Боги, герои и мемы в увеселительном экскурсе в глубины истории. Лекцию проводит комик, импровизатор и магистр религиоведения Александра Перевертайло. Одиссей — знаменитый хитрожопмудрый царь Итаки, вынужденный после завершения Троянской войны ещё 10 лет скитаться по морям, по волнам. Самое затянувшееся роуд-муви Древней Греции! Будет всё, от морских приключений до жгучих обольстительниц. А закончится всё в стиле тарантиновского «Убить Билла». В программе: — как избежать призыва: лайфхак Одиссея — «спасибо деду за победу!» — сидел внутри коня до того, как это стало мейнстримом — одним глазком взглянешь на остров циклопа Полифема — экскурсия в мрачное царство Аида — и опять во всём виноваты бабы!

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