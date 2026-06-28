Ты погрузишься в мир архетипических образов, которые на протяжении веков отражали глубины коллективного бессознательного и воплощали вечные экзистенциальные вопросы. В центре экспозиции — мифические существа, символизирующие трансцендентные состояния и напряжения, пронизывающие культуру и сознание. Здесь миф предстает не как пережиток прошлого, а как живой язык коллективной памяти — универсальный код, с помощью которого человечество выражает свои фундаментальные переживания и стремления. Художественные произведения выставки разрушают привычные рамки и открывают пространство для переосмысления традиционных нарративов и фундаментальных категорий. Экспозиция включает произведения без цензуры, отражающие искреннее и неподдельное художественное высказывание. Режим галереи: ср-вс с 12:00 до 19:00