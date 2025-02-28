Russian Style Vibes
Midnight Cocktail Club, улица Некрасова, 25
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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
Вечеринка — отдых по-русски. В плейлисте все самые узнаваемые мелодии: от Ирины Аллегровой до Молодого Платона. 28 февраля и 1 марта 20:00-04:00 Вход свободный
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