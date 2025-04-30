Международный Джем-сейшн
площадь Конституции, 2
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Завершение:
от 500₽ до 3000₽
Возраст 12+
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Про событие
Уникальный музыкальный вечер, где встретятся культуры и стили со всего мира. Этот джем-сейшн — это не просто концерт, а настоящий международный обмен звуками и эмоциями. Шанс услышать невероятное сочетание музыкальных традиций и новых звучаний.
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