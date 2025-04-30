Уникальный музыкальный вечер, где встретятся культуры и стили со всего мира. Этот джем-сейшн — это не просто концерт, а настоящий международный обмен звуками и эмоциями. Шанс услышать невероятное сочетание музыкальных традиций и новых звучаний.