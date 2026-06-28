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Triglinki
Рузовская улица, 21

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от 900₽ до 1500₽
Возраст 16+
Концерты
Еда

Про событие

Вечер, где можно расслабиться, выдохнуть и погрузиться в атмосферу спокойствия, живого звучания и человеческого тепла. Этот вечер объединит йогу, музыку, чайную церемонию и живое общение, создавая пространство для вдохновения и бережного присутствия в моменте. Йога-практика постепенно перейдёт в эмбиент-концерт, а музыка станет её естественным продолжением — своеобразной музыкальной шавасаной. После концерта тебя ждёт чайная церемония и время для общения, а для всех желающих — свободный джем. Мягкое движение, медитативное звучание ханга, аромат чая и возможность вместе создавать музыку станут частью этого вечера. Программа: • Йога-практика • Эмбиент-концерт с участием ансамбля и ханга • Чайная церемония • Свободный джем Стоимость: Полный билет — 1500 руб. Билет без йоги — 900 руб.

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