Очаровательная и обворожительная исполнительница, известная по трекам: Москоу Невер Слипс, Зайка, Барбисайз и многим др. 4 мая в Санкт-Петербурге пройдет большое выступление "МЭЙБИ БЭЙБИ" Выход артистки в 20:30. Приходи на большую шоу-программу!