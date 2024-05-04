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Мэйби Бэйби

AURORA
Пироговская набережная, 5/2

Начало:

Завершение:

от 990₽ до 3290₽
Возраст 16+
Стендап
Концерты

Про событие

Очаровательная и обворожительная исполнительница, известная по трекам: Москоу Невер Слипс, Зайка, Барбисайз и многим др. 4 мая в Санкт-Петербурге пройдет большое выступление "МЭЙБИ БЭЙБИ" Выход артистки в 20:30. Приходи на большую шоу-программу!

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