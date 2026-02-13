Если ты очень ждал, когда тебя пригласят в книжный клуб фэнтези и фантастики, то вот – свершилось. Будешь читать «Террор» Дэна Симмонса. Тебя ждут дискуссии, теории и просто впечатления в кругу тех, кому тоже интересны бурные воды фантастического жанра. И неважно, давно ты их бороздишь или вышел в плавание впервые — здесь рады всем. Вход свободный.