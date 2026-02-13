Метажанры и драконы
Центральная районная библиотека им. А. П. Чехова, улица Турку, 11к1
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Бесплатно
Возраст 18+
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Про событие
Если ты очень ждал, когда тебя пригласят в книжный клуб фэнтези и фантастики, то вот – свершилось. Будешь читать «Террор» Дэна Симмонса. Тебя ждут дискуссии, теории и просто впечатления в кругу тех, кому тоже интересны бурные воды фантастического жанра. И неважно, давно ты их бороздишь или вышел в плавание впервые — здесь рады всем. Вход свободный.
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