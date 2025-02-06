Место в первом ряду
Beriozka Gallery, Миллионная улица, 5
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Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Про событие
Центральнои? идееи? выставки становится акцент на деталях театральнои? жизни. Виталии? Простов бере?т элементы, которые в повседневнои? жизни воспринимаются как декорации, и помещает их в центр композиции. Эти объекты на работах художника приобретают новую значимость, становясь не только эстетическими, но и смысловыми доминантами. Такои? подход создае?т своеобразныи? эффект «археологии повседневности», где каждая деталь наполнена памятью и опытом, близкими каждому зрителю.
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