Центральнои? идееи? выставки становится акцент на деталях театральнои? жизни. Виталии? Простов бере?т элементы, которые в повседневнои? жизни воспринимаются как декорации, и помещает их в центр композиции. Эти объекты на работах художника приобретают новую значимость, становясь не только эстетическими, но и смысловыми доминантами. Такои? подход создае?т своеобразныи? эффект «археологии повседневности», где каждая деталь наполнена памятью и опытом, близкими каждому зрителю.