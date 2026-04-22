Дуальная выставка Жени Ермолаевой и Коринны Моисеевой. Тема проекта — художественный жест как способ исследования психического и социального пространства (своего/чужого, реального/символического). Представлены две стратегии. Женя Ермолаева: образы постпамяти — присвоенные, провокативные, возникающие из смещения чужих снов и случайных ситуаций. Их фрагментарность вызывает двойственное желание смотреть и вытеснять паттерны коллективного бессознательного. Работы то замыкаются в гибридном пространстве, то вторгаются крупным планом, вызывая отстранение или беспокойство. Скульптуры добавляют стратегии игры и кидалтизма. Коринна Моисеева: работа с телесным опытом как мультисенсорным. Через визуальные образы осмысляются гаптические ощущения и динамика телесной памяти. Личные переживания способны объединять, преодолевать границы между картиной и зрителем. Серии работ разных форматов фиксируют телесный опыт и присутствие другого. Память тела помогает проживать новые состояния. Малые керамические формы моделируют пространство непосредственного присутствия. «Место отчуждения» — это «не-место» настоящего, которое то прячется между прошлым и будущим, то возвращается, делая существование более осмысленным. Режим работы: ежедневно с 12:00 до 20:00.