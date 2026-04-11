Мир продолжает сходить с ума, и лучшим саундтреком для этого безумия станет новый альбом группы «Мёртвая Вера». Меткий, как кадило, тяжелый, как храм Христа Спасителя, и острый, как слово Божье. Послушай «Не Ври Мне, Что Всё Будет Хорошо» и приходи на концерт, если доживёшь. С Верой бок о бок таланты от Бога: Зло — спасают всех ягнят; Potvor — дудочки и бластбит.