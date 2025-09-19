Долгожданная презентация группы Мёртвая Вера и всех её релизов. Дебютные лайв-шоу в рамках деанон-тура в обеих столицах России в компании самых отмороженных соратников. Поздно каяться и молить о прощении — тебе покажут, кто здесь БАТЮШКА! При поддержке: A.S.S.P. Скандальный хоррор культ. Ghyena Звериный чёрный хардкор.