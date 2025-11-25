В особняке Третьего места театральное товарищество БААТ постановкой «На дне» представит зрителю новый жанр современного театра — мемтакль. Артисты, используя язык мемов, парадокс сочетания картинки и текста будут говорить со зрителем о вечных проблемах общества. Как и сто лет назад, современный человек вынужден постоянно находиться перед мучительным выбором между жестокой правдой и утешительной ложью. И зачастую проще сделать выбор в пользу иллюзорного, а не реального мира. Мем — культурная единица, способ общения современном обществе. Участники мемтакля, артисты ведущих театров Петербурга. Выпускники театральных Вузов Санкт Петербурга разных лет. Номинанты и лауреаты различных театральных премий России и Европы.