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Мемтакль «На дне»

Третье место
Литейный пр., 62

Начало:

Завершение:

от 1500₽ до 5000₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

В особняке Третьего места театральное товарищество БААТ постановкой «На дне» представит зрителю новый жанр современного театра — мемтакль. Артисты, используя язык мемов, парадокс сочетания картинки и текста будут говорить со зрителем о вечных проблемах общества. Как и сто лет назад, современный человек вынужден постоянно находиться перед мучительным выбором между жестокой правдой и утешительной ложью. И зачастую проще сделать выбор в пользу иллюзорного, а не реального мира. Мем — культурная единица, способ общения современном обществе. Участники мемтакля, артисты ведущих театров Петербурга. Выпускники театральных Вузов Санкт Петербурга разных лет. Номинанты и лауреаты различных театральных премий России и Европы.

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