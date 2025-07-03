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  1. Санкт-Петербург
  2. События

[отменено] Меланхолия

ТЧК на Горьковской, Троицкая площадь Петроградской стороны, 1

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

«Спектакль длится 40 минут. Все 40 минут я нахожусь на сцене одна. Я превращаю своего героя в творца-затворника. Можно сказать, я частично оголяю собственную душу, исповедуюсь перед зрителем. Творчество для художника — страдание, посредством которого он освобождает себя для нового страдания. Он не исполин, а только пёстрая птица, запёртая в клетке собственного существования. А я лишь предоставляю возможность подсмотреть за тем, как эта птица бьётся о прутья собственноручно построенного препятствия», — говорит артистка.

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