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Мексика после заката

Commode
Невский проспект, 47

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

А ты знал, что после заката в особняке просыпается Мексика? Температура внутри разогревается до +40, музыка ускоряет свой темп, смешивается с маракасами и жгучей латиноамериканской гитарой, вокруг вырастают розовые кактусы и единственным решением понять что тут происходит — заказать у Амиго на баре пару шотов текилы. Пора выпускать всех своих чертей в пляс, разливать по всем стаканам Мескаль и пытаться перетанцевать самого себя. • специальное меню и коктейли • приглашённые артисты и аниматоры • яркий тематический декор • настоящая Мексика на одну ночь

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