Вот и отгремели Новогодние праздники, длинные выходные. Все возвращаются в рабоче-учебное русло. А что, если попробовать отнестись к себе нежно и аккуратно? И войти в год тихо, без обесценивания своих ежедневных дел, маленьких шагов. Поговоришь об этом на круге поддержке с Асей Гавань. Что такое круг поддержки? Важно понимать, что это не тренинг и не групповая психотерапия. Задача круга — увидеть себя в какой-либо ситуации, поговорить о ней и просто побыть с этим без резких движений и глубинной работы. На круге у тебя будет возможность высказаться и послушать других. Здесь не будет теории и упражнений — только живые люди и их истории. Ведущая — Ася Гавань — погружена в сферу психологии более 13 лет, ведёт психотерапевтическую практику, тренинги и блог. Формат круга поддержки строится на безопасности пространства. Важно: приходи на встречу заранее. После 18:30 двери на вход будут закрыты для всех без исключений.