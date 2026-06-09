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Медитация по методу сахаджа-йоги

Kokon Space
Большой проспект Петроградской стороны, 96

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 14+

Про событие

Бесплатные медитации в самом сердце города — пространство, где каждый может найти спокойствие и перезагрузку. Не важно, сколько тебе лет и есть ли опыт в йоге или медитации — занятия открыты для всех. Зачем приходить? Чтобы снять накопившийся стресс, снова почувствовать опору под ногами, услышать себя и позволить мыслям замедлиться. Простые, но глубокие практики мягко приведут тебя к состоянию лёгкости и внутреннего баланса. Участие бесплатное, но при желании ты можешь поддержать пространство донейшном — любая сумма ценна и помогает продолжать практики. Количество мест ограничено — предварительная регистрация обязательна. Приходи за тишиной, вдохновением и собой. Запись через ТГ.

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