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Медитация по методу сахаджа-йоги
Большой проспект Петроградской стороны, 96
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 14+
Про событие
Бесплатные медитации в самом сердце города — пространство, где каждый может найти спокойствие и перезагрузку. Не важно, сколько тебе лет и есть ли опыт в йоге или медитации — занятия открыты для всех. Зачем приходить? Чтобы снять накопившийся стресс, снова почувствовать опору под ногами, услышать себя и позволить мыслям замедлиться. Простые, но глубокие практики мягко приведут тебя к состоянию лёгкости и внутреннего баланса. Участие бесплатное, но при желании ты можешь поддержать пространство донейшном — любая сумма ценна и помогает продолжать практики. Количество мест ограничено — предварительная регистрация обязательна. Приходи за тишиной, вдохновением и собой. Запись через ТГ.
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