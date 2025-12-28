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Mediaspank: презентация аудиовизуального лайв-перформанса «Stereo» от Svibovitch

Севкабель Порт
Кожевенная линия, 40Б

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Завершение:

1500₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки
Необычное

Про событие

«Stereo» — аудиовизуальный лайв-перформанс, объединяющий накопленный опыт и исследования в области синтетических искусств и синтеза различных форм. Художник работает с разными форматами светозвуковых проектов, исследуя, как сознание воспринимает аудиовизуальное искусство в ассоциативном и психофизиологическом контексте. Об авторе: Андре Свибович (Svibovitch) — аудиовизуальный художник, куратор фестивалей и исследователь в области синестезии.

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