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Майский Бит

Мачты
Кожевенная линия, 34

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Первомайская вечеринка от любимой команды Different Beatz. greenartist откроет программу и обеспечит плавный вход в вечер, сыграв сет из забытых записей прошлого Аня That Axe сыграет лёгкий танцевальный сет из электро, диско и синт-поп Антон Крамбл пройдётся по кислотным линиям культовых 303-их, а также по музыке с доминирующим басом и ломаной ритм-секцией В этот вечер ereec и ivan Kiryanov представят совместную сессию своего подкаста After Hours в офлайн-формате — без шаблонов, без спешки, с фокусом на селекцию и внутренний диалог. Вход свободный.

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