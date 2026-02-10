Первомайская вечеринка от любимой команды Different Beatz. greenartist откроет программу и обеспечит плавный вход в вечер, сыграв сет из забытых записей прошлого Аня That Axe сыграет лёгкий танцевальный сет из электро, диско и синт-поп Антон Крамбл пройдётся по кислотным линиям культовых 303-их, а также по музыке с доминирующим басом и ломаной ритм-секцией В этот вечер ereec и ivan Kiryanov представят совместную сессию своего подкаста After Hours в офлайн-формате — без шаблонов, без спешки, с фокусом на селекцию и внутренний диалог. Вход свободный.