Убойная майская вечеринка с атмосферой отдыха на природе. VNVNC превращается в уютную пикник-зону с любимыми треками от резидентов. Забудь о городских буднях и окунись в мир беззаботного веселья. Резерв столов по телефону. FC/DC 18+ С собой необходимо иметь оригиналы документов, удостоверяющих личность (паспорт/права/военный билет). Билет и наличие брони столов даёт право пройти без очереди, но не отменяет FC.