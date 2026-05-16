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Маугли

Театр Эстрады им. Аркадия Райкина
Большая Конюшенная ул., 27

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 3000₽
Возраст 12+
Спектакли

Про событие

Поверишь ли ты, если мы скажем, что историю о мальчике, воспитанном волками, можно превратить в современную антиутопию? Именно это и сделал Театр Эстрады имени А. Райкина, и результат эксперимента увидим уже в этом месяце. Спектакль ловко сочетает классическую семейную сказку с техномиром, создавая фантазийное пространство — одновременно дикое и поражающее воображение. В постапокалиптической обстановке, вдохновленной стилистикой фильма «Дюна», зритель встречается не просто с животными, а с гигантскими механическими зверями — в спектакле задействованы ростовые и планшетные куклы, добавляющие уникальный штрих к и без того фантастическому миру. Действие строится на контрасте между холодным и бессердечным миром животных и теплым и живым миром людей, где ещё ценятся любовь, дружба и забота. Маугли предстоит осознать важность этих ценностей и столкнуться с трудными вопросами: как отвергнуть жестокие законы, в которых он вырос, и стать Человеком. Но что уж там, не только лишь Маугли полезно соприкоснуться с миром, где не страшно смотреть друг другу в глаза, где быть человеком означает проявлять сострадание и доброту.

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